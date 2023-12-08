Бастрыкин предложил расширить применение досудебного ареста имущества коррупционеров

Говоря про перечень преступлений, на которые распространяется конфискация имущества, председатель Следственного комитета РФ отметил, что нужно в него включить части 3-7 статьи 159 (мошенничество) и части 3 и 4 статьи 160 УК (присвоение или растрата)

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил расширить возможность досудебного ареста имущества коррупционеров.

"В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа и иных имущественных взысканий необходимо установить возможность оперативного ареста имущества лиц, причастных к совершению коррупционных преступлений", - заявил он в интервью ТАСС в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией.

Бастрыкин пояснил, что уголовно-процессуальное законодательство (ч. 5 ст. 165 УПК РФ) предусматривает возможность ареста имущества по коррупционным делам решением следователя без решения суда. При этом не позднее трех суток следователь уведомляет судью и прокурора о производстве такого следственного действия. В дальнейшем судья выносит постановление о законности или незаконности такого решения следователя.

"Но подобная процедура касается четкого перечня преступлений, закрепленных в статье 104.1 УК РФ (конфискация имущества). Однако при совершении коррупционного преступления, предусмотренного статьей УК РФ, не входящей в данный перечень, оперативно арестовать имущество фигуранта не получится. В этой связи мы предлагаем внести изменения, которые бы допускали возможность наложения следователем ареста на имущество лиц, причастных к совершению коррупционных преступлений, не указанных в этой статье, в порядке, предусмотренном вышеуказанной статьей уголовно-процессуального кодекса", - сказал Бастрыкин.

Говоря про перечень преступлений, на которые распространяется конфискация имущества, Бастрыкин предложил расширить его, включив части 3-7 статьи 159 (мошенничество) и части 3 и 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). "Кроме того, учитывая, что внимания в силу наиболее повышенных коррупциогенных рисков требует сфера оборонно-промышленного комплекса с учетом сложившейся геополитической обстановки, в обозначенный перечень предлагается включить также ряд статей, относящихся к преступлениям коррупционной направленности при установлении корыстного мотива", - отметил глава СК.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00.