На востоке Красноярского края пропал 11-летний мальчик

Ребенок не вернулся домой после школы

КРАСНОЯРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Полиция ведет поиски 11-летнего мальчика, который в сильный мороз не вернулся домой из школы в городе Канске на востоке Красноярского края. Об этом сообщил региональный главк МВД РФ.

"В Канске сотрудниками полиции ведутся поиски без вести пропавшего 11-летнего школьника. Об уходе сына в дежурную часть канского ОВД вчера, 7 декабря, поздно вечером заявила мать. По ее словам, утром сын ушел в школу, телефон с собой не брал. Однако после учебы и в течение всего дня домой так и не вернулся. Заявительница не смогла найти ребенка самостоятельно и обратилась за помощью в полицию", - говорится в сообщении.

Для поисков ребенка были сформированы специальные группы из сотрудников полиции. "В течение ночи были проверены все адреса, где предположительно мог находиться пропавший. Опросили возможных очевидцев, утром посетили его школу. До настоящего времени местонахождение школьника не установлено. <…> Ситуация осложняется сильными морозами, которые делают его пребывание на улице крайне опасным", - пояснили в ведомстве.

По данным Гидрометцентра, в Канске 8 декабря днем температура воздуха составит минус 29 градусов, ночью - до минус 35 градусов, ветра нет, возможен снег. В целом на востоке региона синоптики прогнозируют морозы на все выходные дни. Температура воздуха местами может опуститься до минус 45 градусов.