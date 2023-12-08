Автобус с иностранными туристами попал в ДТП на Хоккайдо

Пострадали 12 человек

ТОКИО, 8 декабря. /ТАСС/. Двенадцать человек пострадали при столкновении туристического автобуса и грузовика на северном японском острове Хоккайдо в районе Фурано. Об этом сообщил телеканала Fuji.

Среди пострадавших девять иностранцев, приехавших в Японию из Австралии и с Тайваня, в том числе ребенок в возрасте двух лет.

Всем им потребовалась госпитализация, однако характер травм несерьезный. Также травмы получил водитель автобуса.

ДТП произошло из-за плохих погодных и дорожных условий. Отмечается, что водитель грузового транспорта не справился с управлением из-за обледенения дороги и въехал на скорости в автобус. Полиция проводит расследование случившегося.