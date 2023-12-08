Жителя ЕАО подозревают в телефонном мошенничестве из колонии

Сообщается, что своими действиями он нанес гражданам ущерб в размере 2 млн рублей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Житель Еврейской автономной области (ЕАО), четыре года назад осужденный за разбой и мошенничество, обвиняется в том, что продолжил преступную деятельность, отбывая наказание. Своими действиями он нанес гражданам ущерб в размере 2 млн рублей, сообщается в официальном Telegram-канале МВД России.

"В ЕАО осужденный в 2019 году за аферы и разбой мужчина вновь обвиняется в обмане 29 граждан на 2 млн рублей. Находясь в местах лишения свободы и имея в своем распоряжении сотовый телефон, фигурант звонил жителям разных регионов страны и, представляясь знакомым или родственником, под предлогом проблем различного характера просил перечислить ему деньги. Так, назвавшись внуком, он похитил у пенсионерки из Приморского края 669 тыс. рублей. Жительнице Амурской области он представился зятем и попросил срочно одолжить ему 149 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Среди потерпевших были жители Еврейской автономной области, Забайкальского края, Сахалинской области. Хабаровчанке он от лица брата сообщил о возникших финансовых проблемах, после чего она перевела на карту злоумышленника 190 тыс. рублей.

Уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.