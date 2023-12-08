На юге Сахалина два рыбака провалились под лед и утонули

Организована доследственная проверка

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Два рыбака утонули при подледной рыбалке на озере Малое Буссе в Корсаковском районе на юге Сахалина. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Утром 8 декабря поступило сообщение, что на озере Малое Буссе в 100 м от берега провалились под лед два рыбака-любителя. На место происшествия немедленно выдвинулись спасатели ПСО Корсаковского района, пожарные отдельного поста села Озерского, сотрудники ГИМС МЧС России и другие экстренные службы района. Тело одного человека было доставлено на берег, второй (также не выжил - прим. ТАСС) находился подо льдом, требовалась помощь водолазов", - рассказали в управлении.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области журналистам сообщили, что по факту гибели мужчин организована доследственная проверка. Установлено, что первым погибшим оказался 74-летний житель Корсаковского района. Личность второго человека еще не установлена. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.