В Екатеринбурге в приюте для животных произошел пожар

По информации благотворительного фонда "Зоозащита", мелкие собаки и кошки, находившиеся в доме, погибли

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. В Екатеринбурге произошел пожар на площади 150 кв. м, сгорели частный дом и надворные постройки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"В 08:50 (06:50 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: Екатеринбург, поселок Шувакиш, улица Лесная. На площади 150 кв. м горит частный жилой дом и надворные постройки. На месте работают 22 человека личного состава, пять единиц пожарно-спасательной техники", - сказали в МЧС.

Позже в ведомстве сообщили, что пожар локализован.

Тушение пожара осложняется экстремально низкой температурой воздуха. Согласно сервису "Яндекс.Карты", по этому адресу находится реабилитационный центр для бездомных животных Славянское.

По информации благотворительного фонда "Зоозащита", мелкие собаки и кошки, находившиеся в доме, погибли. Выжить удалось тем животным, которых содержали на улице. Их планируют перевести на новую передержку.

В новость внесены изменения (9:32 мск) - добавлена информация о локализации пожара.