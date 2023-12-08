В Барнауле за попытку контрабанды запчастей для боевых машин мужчину осудили на три года

Не имея соответствующей лицензии для экспорта изделий военного назначения, коммерсант организовал отправку комплектующих через транспортную компанию под видом комплектующих к судовому двигателю

БАРНАУЛ, 8 декабря. /ТАСС/. Индустриальный районный суд Барнаула приговорил предпринимателя к трем годам колонии общего режима за попытку незаконно переправить через границу запчасти для военной техники. Сотрудники ФСБ России изъяли 44 детали, предназначенные для установки на боевые машины. Об этом сообщили ТАСС в управлении ФСБ РФ по Алтайскому краю.

"Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (покушение на незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС военной техники лицом с использованием своего служебного положения). Решением суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сказали в управлении.

Уточняется, что директор фирмы, специализирующейся на поставках промышленного оборудования, намеревался сбыть за рубеж партию запчастей для военной техники. Не имея соответствующей лицензии для экспорта изделий военного назначения, коммерсант организовал отправку комплектующих через транспортную компанию под видом комплектующих к судовому двигателю. Незаконную сделку с заказчиком мужчина оценил в сумму более 1,6 млн рублей.

"Сразу после оформления посылки предприниматель был задержан оперативными сотрудниками ФСБ России. В изъятом почтовом отправлении обнаружены 10 наименований изделий в общем количестве 44 штуки. Согласно экспертному заключению, все детали предназначены для боевых машин, ставятся только на военную технику и гражданского назначения не имеют. Свою вину в содеянном житель региона признал в полном объеме", - говорится в сообщении.