На Сахалине из-за жалоб на жестокое обращение с животными начали проверку фермы

По информации местных СМИ, жители взломали ворота фермы, так как оттуда доносился протяжный вой животных, и увидели огромное количество мертвых коров

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Прокуратура и областные власти в пятницу начали проверку по поводу массовой гибели коров на сахалинской ферме в селе Костромское. На ее владельцев поступили жалобы о жестоком обращении с животными, сообщил в Telegram-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"На одной из местных ферм зафиксирована гибель животных. По моему поручению министр сельского хозяйства и торговли Инна Павленко, специалисты агентства по ветеринарии и другие уполномоченные службы уже выехали на место для оценки ситуации, действий руководства фермы и принятия необходимых мер реагирования", - говорится в посте главы региона.

В пресс-службе прокуратуры Сахалинской области сообщили, что по информации о жестоком обращении с животными организована проверка. "В ходе проверки будет дана оценка деятельности главы крестьянско-фермерского хозяйства, контролирующим и правоохранительным органам. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль городского прокурора", - рассказали в надзорном ведомстве.

По информации местных СМИ, местные жители взломали ворота фермы, так как оттуда доносился протяжный вой животных, и увидели огромное количество мертвых коров. Живой скот выглядел истощенным. Продукция с этой фермы поступает на местный молокозавод.