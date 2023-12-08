В Екатеринбурге пять человек пострадали при пожаре

Среди них четыре ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Пять человек, в том числе четыре ребенка, пострадали в результате пожара в садовом товариществе в Екатеринбурге. Один из пострадавших находится в реанимации, сообщили в Минздраве Свердловской области.

"Информация о пострадавших при пожаре в садовом товариществе "Малахит-2". В результате возгорания пострадали пять человек. В их числе четыре ребенка, которые госпитализированы в детскую больницу №9 Екатеринбурга: трое - в ожоговое отделение, один находится в реанимации", - говорится в распространенном сообщении.

Как уточнили в ведомстве, мать пострадавших детей получила ожоги кистей рук, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести. Проходить лечение она будет в одной больнице с детьми.