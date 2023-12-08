По делу экс-замминистра культуры РФ арестовали имущество на 39 млн рублей

Ольгу Ярилову обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил об аресте имущества бывшего заместителя министра культуры РФ Ольги Яриловой, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями. Стоимость арестованной собственности оценивается в 39 млн рублей, сообщил он в интервью ТАСС.

"В результате действий Яриловой бюджету Российской Федерации причинен имущественный вред. Следствием приняты обеспечительные меры, на имущество обвиняемой стоимостью 39 млн рублей наложен арест", - сказал он.

По данным следствия, Ярилова необоснованно включила музей мороженого в Москве в программу "Пушкинской карты". "Обвиняемая знала об отсутствии оснований для участия в ней организации "Самый высокий музей мороженого", но она не исключила из программы эту коммерческую организацию. В результате фирма продала по программе билеты на сумму свыше 125 млн рублей, которые были компенсированы участникам за счет средств федерального бюджета", - пояснил Бастрыкин. Дело в отношении экс-чиновницы было возбуждено Следственным комитетом 17 апреля, она была задержана в этот же день и позже арестована Басманным судом Москвы.

Ярилова стала заместителем министра культуры в 2018 году. В сентябре 2022 года была освобождена от занимаемой должности по собственному желанию.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00.