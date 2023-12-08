В Новосибирске в ДТП с пятью автомобилями пострадали восемь человек

Из них трое нуждались в медицинской помощи

НОВОСИБИРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Восемь человек пострадали в ДТП с пятью автомобилями в Новосибирске. Об этом сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе.

"На Октябрьском мосту произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Пострадали восемь человек", - говорится в сообщении.

Информация об аварии поступила спасателям в 07:12 по местному времени, к 09:00 работы были окончены. Из восьми пострадавших трое нуждались в медицинской помощи: водитель и пассажир Kia Rio, а также водитель Nissan Note.