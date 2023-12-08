В Брянске задержали отца устроившей стрельбу в гимназии девочки

Стрельба в гимназии в Брянске

Также задержаны глава частной охранной организации и женщина-охранник гимназии

ТАСС, 8 декабря. Глава частной охранной организации, женщина-охранник гимназии Брянска и отец девочки, устроившей стрельбу, задержаны. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Отец девочки задержан в рамках дела по ст. 224 УК РФ (небрежное хранение оружия). По делу о стрельбе также задержаны генеральный директор частной охранной организации и женщина-охранник гимназии", - сказал собеседник агентства.

Сейчас их допрашивают, до этого в частной охранной организации прошли обыски. Свидетельские показания подтверждают, что рамка металлодетектора в школе не работала.

Двоих детей, находящихся в тяжелом состоянии в результате происшествия, эвакуировали на лечение в Москву.