В ДТП под Иваново погибли водители двух грузовых автомобилей

По информации полиции, водитель большегруза выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем

ТАСС, 8 декабря. Два грузовых автомобиля столкнулись в Комсомольском районе Ивановской области, в результате ДТП два человека погибли. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"На 45-м км трассы Иваново - Ярославль в Комсомольском районе произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Оба водителя погибли, их личности устанавливаются", - говорится в сообщении.

По данным полиции, водитель большегруза, ехавшего со стороны Иваново, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем, двигавшимся со стороны Ярославля.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы.