В Москве задержали мужчину, из-за которого ребенок укололся в машине о шприц с наркотиками

Задержанным оказался ранее неоднократно судимый за незаконный оборот наркотиков уроженец Ставропольского края

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Правоохранители задержали мужчину, употребившего наркотики в машине каршеринга в Москве и оставившего в ней шприц, о который укололся ребенок. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Установлен и доставлен в правоохранительные органы мужчина, употребивший наркотик в автомашине каршеринга. Это ранее неоднократно судимый за незаконный оборот наркотических средств уроженец Ставропольского края", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в августе малолетняя девочка укололась о шприц с неизвестным веществом в арендованной машине. Согласно экспертизе, в нем были обнаружены следы мефедрона.

Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ продолжается. Прокуратура контролирует привлечение мужчины к уголовной ответственности.