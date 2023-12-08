В Иркутской области в ДТП пострадали четыре человека

Трое из них дети

ИРКУТСК, 8 декабря. /ТАСС/. Трое детей и один взрослый пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с "Камазом" на федеральной трассе "Вилюй" в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"По предварительной информации, 33-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, двигавшийся со стороны города Братска в сторону города Усть-Кута, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства "Камаз" и совершил с ним столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия 32-летний пассажир и трое детей, находившихся в салоне иномарки, доставлены в медучреждение города Железногорска-Илимского с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка.