В Москве проводят операцию одному из двух эвакуированных из Брянска подростков

Они находятся в тяжелом состоянии

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Подростки, пострадавшие при стрельбе в Брянске и эвакуированные на лечение в Москву, находятся в тяжелом состоянии, одному из них проводят оперативное вмешательство. Об этом журналистам сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"Двое подростков, пострадавших в происшествии в Брянске и эвакуированных в Москву, находятся в тяжелом состоянии и получают необходимое лечение в Российской детской клинической больнице. Одному из них проводятся необходимые оперативные вмешательства", - сказал он.

Говоря о трех других пострадавших, Кузнецов отметил, что их состояние оценивается как средней степени тяжести. Они получают стационарное лечение в больницах Брянска. Жизни пострадавших вне опасности, подчеркнул помощник министра.

"С пострадавшими и их родителями, а также свидетелями происшедшего работают медицинские психологи. Оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле главы Минздрава Михаила Мурашко", - сказал Кузнецов.