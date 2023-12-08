На Кубани нашли схрон почти с 1 тыс. патронами для автомата Калашникова

В отношении задержанного 23-летнего местного жителя возбудили уголовное дело

КРАСНОДАР, 8 декабря. /ТАСС/. Схрон с боеприпасами обнаружен в лесополосе в Краснодарском крае, изъяты более 870 патронов, пригодных для стрельбы из автомата Калашникова. Ввозбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Об этом сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В дежурную часть Отдела МВД России по Динскому району обратилась руководитель ресурсоснабжающей организации с сообщением о том, что при выполнении ремонтных работ рабочие обнаружили в лесопосадке схрон с патронами. При осмотре места происшествия сотрудники полиции изъяли более 870 патронов, которые по результатам проведения экспертизы являются пригодными для стрельбы из автомата Калашникова", - говорится в сообщении.

В качестве подозреваемого задержан 23-летний местный житель, сотрудники полиции возбудили в отношении него уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении боеприпасов (ст. 222 УК РФ). На время предварительного следствия он будет находиться под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.