Омский суд 9 декабря изберет меру пресечения подозреваемому в теракте на БАМе

В результате подрывов 29 и 30 ноября двух ж/д составов с нефтепродуктами произошло возгорание цистерн с ГСМ

ОМСК, 8 декабря. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд в Омске изберет 9 декабря меру пресечения гражданину Белоруссии, подозреваемому в подрыве двух поездов на БАМе в Бурятии. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

"Меру пресечения будут избирать завтра, в 11:00 (08:00 мск), в Куйбышевском районном суде Омска", - сказала Руснак.

В результате подрывов 29 и 30 ноября двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших из Тайшета в Тынду и Нерюнгри по Байкало-Амурской магистрали, произошло возгорание цистерн с ГСМ, что временно блокировало движение по магистрали. 7 декабря ФСБ сообщила о задержании в Омске подозреваемого в теракте гражданина Белоруссии, который дал признательные показания о работе под контролем украинских спецслужб.