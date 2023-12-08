В Белгородской области за сутки зафиксировали 25 прилетов со стороны ВСУ

Пострадавших нет

БЕЛГОРОД, 8 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области 25 боеприпасов, а также совершили несколько атак с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате обстрелов повреждены три частных дома, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попало село Графовка - зафиксировано четыре прилета. Пострадавших нет. В трех частных домовладениях выбиты стекла, посечены заборы и кровля. Также повреждена беседка и фронтон административного здания", - написал он.

В Белгородском районе в четверг по селу Журавлевка ВСУ выпустили один артиллерийский снаряд. В селе Наумовка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. В Волоконовском районе на окраине села Коновалово с БПЛА было сброшено два осколочных боеприпаса. В Грайворонском округе по окраине села Мокрая Орловка ВСУ выпустили десять снарядов из РСЗО "Град", на окраине села Козинка с БПЛА было сброшено одно взрывное устройство. На окраине села Сподарюшино противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе, а также сбросил с квадрокоптера одно взрывное устройство.

В Шебекинском округе по хутору Мухин было выпущено пять минометных снарядов, по селу Белянка - три, по МАПП "Шебекино" - два минометных снаряда. "Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - уточнил Гладков.