СК передал в суд 65 дел об организации незаконной миграции чиновниками

По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, подобные преступления расследуются в Крыму, Ингушетии, Ленинградской и Нижегородской областях, в Московском регионе и других субъектах России

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет довел до суда 65 уголовных дел в отношении представителей власти, которые совершили преступления в миграционной сфере. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

"В ряде регионов выявлены преступления, связанные с организацией нелегальной миграции. При взаимодействии с МВД и ФСБ России нам удалось пресечь подобные преступные схемы. <...> Конкретные результаты уже есть. В суд передано 65 уголовных дел в отношении должностных лиц, совершивших преступления в миграционной сфере. Работа по выявлению подобных преступных схем продолжается", - сказал он.

По словам главы ведомства, подобные преступления расследуются в Крыму, Ингушетии, Ленинградской и Нижегородской областях, в Московском регионе и других субъектах России.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.