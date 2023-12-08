В Нижегородской области при пожаре в жилом доме погибли три человека

Пожарным удалось эвакуировать шесть человек

ТАСС, 8 декабря. Жертвами пожара в многоквартирном жилом доме в городском округе Бор Нижегородской области стали три человека, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел в ночь на пятницу в трехэтажном доме в селе Городищи. Горела квартира на третьем этаже. "В результате пожара погибли три человека, мужчина, 1991 года рождения, женщина, 1995 года рождения и мужчина, личность [которого] устанавливается", - говорится в сообщении.

Пожарным удалось эвакуировать шесть человек. Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования.

В Нижегородской области на этой неделе установились морозы. В МЧС призвали граждан соблюдать правила пожарной безопасности: следить за состоянием проводки, использовать исправное электрооборудование, не оставлять без присмотра включенные электроприборы.