В Химках грабители похитили из машины 48 млн рублей

Инцидент произошел возле одного из домов на Юбилейном проспекте

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело после нападения на мужчину в Химках, которого ограбили на 48 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"В дежурную часть УМВД России по городскому округу Химки поступило сообщение об открытом хищении имущества у гражданина. По предварительной информации, возле одного из домов, расположенных на Юбилейном проспекте, группа лиц открыто похитила из припаркованного автомобиля, в котором находился водитель, 48 млн рублей и скрылась с места происшествия", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело о грабеже. "В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленников, а также на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в полиции.