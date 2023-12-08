В ЛНР более 116 тыс. абонентов остаются без воды из-за аварии на насосной станции

Подачу воды возобновили "в Славяносербск и район, Перевальск и часть района, Алчевск, часть Стаханова", сообщили на госпредприятии "Лугансквода"

ЛУГАНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Более 116 тыс. абонентов в Луганской Народной Республике (ЛНР) до сих пор остаются без воды из-за аварии на Славяносербской насосной станции. Об этом ТАСС сообщил специалист по связям с общественностью и прессой госпредприятия ЛНР "Лугансквода" Дмитрий Бидлюченко.

"Работы по ликвидации последствий аварии на Славяносербской насосной станции продолжаем, постепенно подключаем водоснабжение абонентам республики. Подача воды уже возобновлена в Славяносербск и район, Перевальск и часть района, Алчевск, часть Стаханова. Сейчас без воды остаются 116 800 абонентов", - сказал он.

Ранее Бидлюченко сообщал ТАСС, что ориентировочные возможные сроки возобновления работы насосной станции - 6 декабря, после чего будет осуществляться поэтапное заполнение систем водоснабжения городов, оставшихся без воды. Первым планируется запитать Славяносербск и населенные пункты Славяносербского района, 7 декабря - Алчевск, Перевальск и Перевальский район. Полностью завершить все работы планируют до 11 декабря. Также на госпредприятии сообщали, что для обеспечения жителей региона водой ежедневно будет задействовано 15 автоцистерн.

Авария на насосной станции произошла 4 декабря, из-за нее без водоснабжения остались 232 тыс. человек. Также были отключены 247 социально значимых объектов.