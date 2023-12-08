В Приангарье после употребления неизвестной жидкости погибли два человека

Еще трое пострадали

ИРКУТСК, 8 декабря. /ТАСС/. Два человека умерли, трое госпитализированы в Иркутской области после употребления жидкости неизвестного происхождения. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В Жигалове возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих в результате отравления. <…> По версии следствия, вечером 5 декабря работники организации, расположенной на территории Жигаловского района, распивали алкогольные напитки. Когда алкоголь закончился, вахтовики употребили жидкость неизвестного происхождения, после чего их самочувствие резко ухудшилось. С признаками отравления в больницу были доставлены трое мужчин, еще двое скончались", - говорится в сообщении.

Пострадавших санавиацией доставили в больницу Иркутска, их допрашивают следователи. С места происшествия изъяты пустые бутылки из-под алкоголя и полимерная бутылка объемом 1,5 л с неустановленным содержимым. Изъятое направлено на экспертизу.

Прокуратура Жигаловского района проверит соблюдение законодательства об обороте алкогольной продукции. Также ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).