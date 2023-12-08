В Москве задержали мошенников, оформивших по поддельным паспортам более 30 банковских карт

При обращении в офис банка одного из злоумышленников для открытия очередного расчетного счета сотрудники Сбербанка усомнились в подлинности предъявленного документа и сообщили в полицию

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. В Москве задержали троих подозреваемых в подделке документов и оформлении по ним более 30 банковских карт. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского банка "Сбербанк".

"Предварительно установлено, что злоумышленники в составе организованной группы изготавливали поддельные паспорта, используя вымышленные персональные данные, после чего обращались в офисы банков для заключения договоров банковского обслуживания и выпуска пластиковых карт для их дальнейшей реализации. В течение двух месяцев обманным путем ими было получено более 30 банковских карт. В дальнейшем соучастники использовали их для совершения незаконных финансовых операций, связанных с обналичиванием денежных средств", - сказал собеседник агентства.

По его словам, при обращении в офис банка одного из участников противоправной схемы для открытия очередного расчетного счета сотрудники Сбербанка усомнились в подлинности предъявленного им паспорта и сообщили в полицию. "В результате оперативно-разыскных мероприятий злоумышленники были установлены и задержаны: двое - в торговом центре на севере Москвы, организатор группы - в одном из столичных аэропортов при попытке скрыться", - добавил собеседник агентства. Полиция возбудила дело по статье 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Директор управления безопасности Московского банка Сбербанка Никита Кудряшкин сообщил ТАСС, что с начала года Сбербанк совместно с полицией предотвратил в Москве больше 300 фактов мошенничества в отношении клиентов банка. "В общей сложности нам удалось уберечь от мошеннических действий около 1,5 млрд рублей. По обращениям представителей банка в столице возбуждено свыше 60 уголовных дел, задержаны более 200 подозреваемых в совершении преступлений", - сказал он.