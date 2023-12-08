В Челябинске за производство и хранение наркотиков осудили двух жителей

Их приговорили к 15,5 года и 16 лет и 1 месяцу соответственно

ЧЕЛЯБИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Суд в Челябинске признал двух местных жителей виновными в том, что они произвели около 900 г мефедрона и хранили свыше 13 кг компонентов, необходимых для производства наркотиков. Им назначено наказание в виде лишения свободы на 15,5 года и 16 лет и 1 месяц, сообщили журналистам в пресс-центре областной прокуратуры.

"Челябинский областной суд признал двух жителей Челябинска виновными по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере), ч. 2 ст. 228.3 УК РФ (незаконные приобретение, хранение прекурсоров наркотических средств). <…> Назначено наказание в виде 16 лет и 1 месяца лишения свободы и 15 лет 6 месяцев лишения свободы", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в качестве дополнительного наказания назначены штрафы на 300 и 200 тыс. рублей.

По данным прокуратуры, местные жители с августа 2022 года по март 2023-го производили мефедрон для дальнейшего незаконного сбыта. На территории садового участка в СНТ "Электрометаллург", также в гаражном боксе ГСК "Металлист" у них было изъято около 900 г мефедрона и свыше 13 кг прекурсоров.