В Калуге чиновницу подозревают в необоснованной покупке квартиры в Москве за 5 млн рублей

Прокурор настаивает на взыскании этой суммы в доход государства

КАЛУГА, 8 декабря. /ТАСС/. Руководитель подразделения городской управы Калуги не смогла объяснить происхождение своих расходов, а именно покупку квартиры в Москве стоимостью более 5 млн рублей. В ходе аникоррупционной проверки она сообщила, что необходимую сумму передал ей свекр пенсионного возраста, сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области.

"Детальная проверка источника средств на покупку данных квартир стоимостью более 5 млн рублей показала, что у последнего отсутствовала финансовая возможность для такой покупки, и жилые помещения фактически приобретены супругом", - говорится в сообщении.

В ходе проверки было установлено, что в качестве источников доходов, затраченных на покупку квартиры в Москве, указаны деньги, подаренные родителем супруга (пенсионером), вырученных с продажи нескольких квартир. В прокуратуре отметили, что официальный доход чиновницы и ее супруга за три года, предшествовавших покупке, не позволял им совершить соответствующие сделки, поскольку не превысил 2,5 млн рублей. Прокурор настаивает на взыскании в доход государства 5 млн рублей.