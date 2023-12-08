Акционеров Финпромбанка объявили в розыск по обвинению в хищении 9 млрд рублей

Станиславу Перминову и Анатолию Гончарову заочно предъявили обвинения, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС /. Следственный комитет установил причастность акционеров и руководителей Финпромбанка Станислава Перминова и Анатолия Гончарова к хищению у банка около 9 млрд рублей в 2015-2016 годах и объявил их в розыск. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

"Несмотря на давность подобных [в банковской сфере] преступлений, следователям удается их раскрыть и установить причастных. Например, по одному из таких дел проходят акционеры и руководители АКБ "Финпромбанк" Станислав Перминов и Анатолий Гончаров. Еще в 2015-2016 годах соучастники, действуя вместе с иными лицами как организованная группа, похитили у банка около 9 млрд рублей путем совершения ряда сделок. Перминов и Гончаров скрылись от следствия и были объявлены в розыск. Заочно им предъявлены обвинения", - сказал он.

Бастрыкин отметил, что перед судом уже предстал замдиректора департамента по кредитованию Финпромбанка Александр Лаврентьев. В тот же период он похитил почти 1 млрд рублей, выдав два невозвратных кредита.

Глава СК обратил внимание, что в финансовой и связанной с ней сферах используются коррупционные схемы "от самых простых до весьма сложных". В банковской сфере преступления часто квалифицируются по ст. 160 УК РФ (растрата), при этом в данной сфере, как показывает следственная практика, "хищения связаны с реализацией более сложных преступных схем".