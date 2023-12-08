Движение транспорта между Екатеринбургом и Тюменью перекрыли из-за ДТП с грузовиками

По предварительным данным, произошло столкновение трех транспортных средств

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. ГИБДД перекрыло движение по трассе Екатеринбург - Тюмень из-за аварии с участием трех автомобилей, в том числе двух грузовиков. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

"Госавтоинспекция сообщает о временном ограничении движения всех видов транспорта на 27-м км автодороги Екатеринбург - Тюмень в связи с ДТП. По предварительным данным, произошло столкновение трех транспортных средств, два из которых грузовые, вследствие чего движение в сторону Екатеринбурга ограничено", - сказали в ГИБДД.

Причины аварии выясняются.