В отношении должностных лиц гимназии №5 Брянска возбудили дело о халатности

В прокуратуре отметили, что металлодетектор был убран от входа

ТАСС, 8 декабря. Уголовное дело о халатности возбуждено после стрельбы в гимназии №5 в Брянске, где два человека погибли и пять пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"По результатам рассмотрения материалов прокуратуры Брянской области в связи с ненадлежащим исполнением должностными лицами гимназии должностных обязанностей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

Установлено, что 7 декабря в МБОУ "Гимназия № 5" Брянска, несмотря на фактическое наличие технического средства досмотра, стационарный металлодетектор со входа был убран. Таким образом, не осуществлялся контроль посетителей в части воспрепятствования проносу запрещенных предметов. "Это создало условия для прохода ученицы восьмого класса в помещение гимназии с огнестрельным оружием", - пояснили в пресс-службе.