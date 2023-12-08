В Севастополе из-за утраты доверия сняли с должности главу Инкермана

Родиона Демченко также исключили из партии "Единая Россия"

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Балаклавский районный суд Севастополя снял с должности главу Инкермана Родиона Демченко из-за утраты доверия. Чиновника подозревают в нарушении антикоррупционного законодательства, сообщил в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Балаклавский районный суд сегодня принял решение об удалении главы Инкермана Родиона Ивановича Демченко с должности в связи с утратой доверия. По представлению прокуратуры Севастополя управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Севастополя проводило проверку на тему нарушения антикоррупционного законодательства. Факты подтвердились", - написал он.

Развожаев отметил, что секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" также исключил Демченко из партии. "Все должны понять, что коррупция не бывает "большой" или "незначительной", любые факты - несовместимы с властью любого уровня", - уточнил губернатор.