В Новгородской области сотрудника полиции подозревают в организации незаконной миграции

По версии следствия, подозреваемая организовала незаконное пребывание в России граждан Республики Таджикистан и способствовала заключению ими фиктивных браков

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Новгородской области в отношении сотрудника правоохранительных органов по подозрению в организации незаконной миграции. Подозреваемой стала глава отдела по вопросам миграции ОМВД России по Солецкому району, сообщает пресс-служба СК РФ в своем официальном Telegram-канале.

"В Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника правоохранительных органов по подозрению в организации незаконной миграции. Начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Солецкому району подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация с использованием своего служебного положения незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации)", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021-го подозреваемая организовала незаконное пребывание в России граждан Республики Таджикистан. Она способствовала заключению ими фиктивных браков с гражданами России, после которого они получали разрешение на временное проживание без учета установленной квоты. Таким образом гражданам Таджикистана незаконно предоставлено право пребывать в РФ и получить гражданство.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Новгородской области, при содействии УМВД России по Новгородской области.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД, управлением проводится проверка по факту возможной причастности сотрудника к противоправному деянию. При подтверждении вины сотрудника, она будет уволена из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а ее руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.