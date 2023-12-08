В Новосибирске после захвата в заложники помощницы сенатора возбудили дело

7 декабря житель города взял заложницу и угрожал ей шилом, обещая подорвать здание

ТАСС, 8 декабря. Правоохранители возбудили уголовное дело после захвата в заложники помощницы сенатора от Новосибирской области Владимира Городецкого пришедшим на прием посетителем. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Дело возбудили по ст. 206 УК РФ (захват заложника)", - сказал собеседник агентства, уточнив, что делом занимается полиция.

В приемной сенатора ТАСС подтвердили, что мужчина был задержан полицейскими. Согласно данным Telegram-канала Baza, 7 декабря житель Новосибирска взял заложницу в кабинете сенатора, угрожая ей шилом и обещая подорвать здание. Так он хотел добиться курса лечения для себя.

За официальным комментарием ТАСС обратился в пресс-службу ГУ МВД по региону.