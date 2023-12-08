Суд в Москве арестовал продавца шаурмы, погнавшегося с ножом за покупателем

Второму участнику конфликта назначили наказание в виде административного ареста на 10 суток

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Таганский суд Москвы отправил под стражу продавца шаурмы, который погнался с ножом за агрессивным покупателем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Таганский районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, который устроил погоню за покупателем с разделочным ножом для шаурмы. Косимову Наврузу Саидаброровичу, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказали в пресс-службе.

Второй участник конфликта Азат Алиахунов признан виновным по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), ему назначено административное наказание в виде административного ареста на срок 10 суток.

Конфликт произошел 1 декабря на Таганской улице. Покупателю не понравился вкус шаурмы, он начал кричать на продавца и кидать в ларек камни. После этого продавец схватил нож и погнался за недовольным покупателем. Обоих участников конфликта задержала полиция. В отделении Алиуханов продолжил вести себя агрессивно и сломал камеру видеонаблюдения.