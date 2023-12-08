В Пермском районе жители села остались без отопления из-за поломки трансформатора

Служба спасения организовала временный пункт размещения с горячим питанием во Фроловской школе "Навигатор", сообщил глава округа Владимир Цветов

ПЕРМЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Жители села Броды в Пермском муниципальном округе остались без отопления из-за выхода из строя трансформатора. Об этом сообщает глава округа Владимир Цветов в своем Telegram-канале. В селе проживают около 140 человек.

"В связи с низкой температурой вышел из строя трансформатор в деревне Броды Фроловского территориального управления. Мы оперативно подготовили помещение для жителей, которые оказались без отопления - их разместят во Фроловской школе "Навигатор", автобусы для доставки людей в школу готовы. В школе организовано горячее питание", - сообщил Цветов.

По словам главы Пермского муниципального округа, сейчас служба спасения обходит дома, выясняет, кто готов уехать. Электрики работают над восстановлением работоспособности трансформатора.

Утром в Прикамье был установлен температурный минимум за последние шесть лет. На большинстве метеостанций региона температура воздуха упала ниже отметки минус 35 градусов, сообщает пермский Центр геоинформационных систем (ГИС-центр). Сейчас в Перми и Фроловском районе, где расположено село Броды, минус 32 градуса.

По данным синоптиков, на этой неделе в Пермском крае наблюдаются самые сильные морозы с 2006 года. Пик этого похолодания ожидается 11 декабря. В Перми есть вероятность обновить суточный рекорд холода, который составляет минус 36,5 градуса.

В Министерстве здравоохранения Прикамья сообщили, что в связи с морозами в регионе изменили порядок приема пациентов в учреждениях здравоохранения. В частности, Минздрав рекомендует главным врачам пускать пациентов в здания лечебных учреждений заблаговременно. Также, по данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, в связи с прохождением опасных метеорологических явлений для органов управления и сил в 19 муниципальных образованиях введен режим повышенной готовности.