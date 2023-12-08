Суд в Москве арестовал главу украинского мошеннического кол-центра Якова Кесельмана

Его сотрудники обзванивали жителей России, Казахстана, Испании, Швеции и других стран и убеждали переводить крупные суммы для инвестиций в коммерческие проекты, обещая крупную прибыль

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы арестовал руководителя украинского кол-центра телефонных мошенников Якова Кесельмана, организация которого занимается выманиванием крупных сумм у жителей России и других стран. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Кесельману Я. Д., обвиняемому по ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти) меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - сказали в суде. Там не уточнили суть обвинений в отношении Кесельмана.

Как рассказали агентству в правоохранительных органах, Кесельман несколько лет руководил кол-центром Milton Group, который располагался в Киеве и действовал через сеть аффилированных юридических лиц. Его сотрудники обзванивали жителей России, Казахстана, Испании, Швеции и других стран и убеждали переводить крупные суммы для инвестиций в коммерческие проекты, обещая крупную прибыль. Часть полученных таким образом денег шла на закупку оборудования для нужд ВСУ.