Жителя Ставрополья приговорили к 5,5 года за участие в террористической организации

В марте 2021 года он за обещанное вознаграждение вступил в ряды террористической организации "Исламское государство"

ПЯТИГОРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Житель аула Ямангой на Ставрополье признан виновным в участии в деятельности террористической организации и приговорен к 5,5 года колонии. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по краю.

"В Нефтекумске молодой человек признан виновным в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде 5,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в марте 2021 года на тот момент несовершеннолетний житель аула Ямангой за обещанное материальное вознаграждение вступил в ряды запрещенной решением Верховного суда Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство".

"Желая стать ее полноправным участником и продолжить запрещенную деятельность на территории Российской Федерации, подросток записал обращение с присягой о добровольном вступлении в террористическую организацию. Через один из интернет-мессенджеров он получил приказ о сборе информации в отношении значимых объектов", - сказано в сообщении.

По информации ведомства, в ходе расследования уголовного дела в отношении молодого человека была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.