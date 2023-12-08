В Брянске за убийство директора рынка осудили участника банды "Саранские"

Его приговорили к 12 годам колонии

ТАСС, 8 декабря. Суд приговорил к 12 годам лишения свободы участника банды "Саранские", который в 2005 году убил директора рынка "Комплекс" в Брянске. Кроме того, ему присудили компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей, сообщили в пятницу в пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

"Члену "Саранской группировки" Евгению Китайкину вынесен приговор за убийство, совершенное 18 лет назад. Суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также суд частично удовлетворил гражданский иск супруги потерпевшего, взыскав с Китайкина 1,5 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Советский районный суд Брянска признал Китайкина виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, сопряженное с бандитизмом).

Китайкин, являясь участником преступной группировки "Саранские", 24 сентября 2005 года по указанию ее лидера убил директора муниципального унитарного предприятия "Комплекс", выстрелив в него из пистолета. В судебном заседании подсудимый вину не признал.