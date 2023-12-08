Суд продлил срок задержания подозреваемому в убийстве полицейского под Рязанью

По данным следствия, фигурант выстрелил в него из охотничьего ружья

ТАСС, 8 декабря. Суд продлил на 72 часа срок задержания подозреваемому в убийстве полицейского в деревне Высокое Рязанской области. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"8 декабря 2023 года судом рассмотрено ходатайство следователя следственного управления СК России по Рязанской области об избрании подозреваемому в посягательстве на жизнь сотрудника полиции меры пресечения в виде заключения под стражу. По результатам рассмотрения ходатайства судом принято решение о необходимости продлении срока задержания на 72 часа для предоставления стороне защиты времени для сбора дополнительных характеризующих материалов", - говорится в сообщении.

6 декабря в деревне Высокое Рыбновского района подозреваемый открыл стрельбу из охотничьего ружья по сотрудникам правоохранительных органов, смертельно ранив одного из них. 7 декабря мужчину задержал следователь СК. "По истечении данного срока суд продолжит рассмотрение ходатайства следствия", - добавили в ведомстве.