В Калужской области предъявили обвинение четверым соучастникам похищения школьницы

Под стражей они пробудут два месяца

КАЛУГА, 8 декабря. /ТАСС/. Четверым соучастникам похищения второклассницы из Козельска Калужской области предъявили обвинение, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

"Трем мужчинам в возрасте 21, 40 и 44 лет и 37-летней женщине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "д", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего из корыстных побуждений, совершенное группой лиц), п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Ранее четверым соучастникам похищения и вымогательства была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

29 ноября второклассница из Козельска пропала по дороге из школы домой, позже у ее матери потребовали выкуп в размере 1,5 млн рублей, 30 ноября ребенка обнаружили в Белевском районе Тульской области. Как показала медэкспертиза, она была здорова. Злоумышленников по делу о похищении задержали 1 декабря.