В Южной Осетии завели уголовные дела на двух граждан Грузии, нарушивших границу

В Комитете госбезопасности республики отметили, что они находились в состоянии алкогольного опьянения

ЦХИНВАЛ, 8 декабря. /ТАСС/. Комитет госбезопасности (КГБ) Южной Осетии возбудил уголовные дела в отношении двух граждан Грузии, которые намеренно незаконно пересекли границу республики в состоянии алкогольного опьянения, сообщила пресс-служба ведомства.

В КГБ отметили, что 24 ноября за незаконное пересечение государственной границы Южной Осетии сотрудниками югоосетинских пограничных органов были задержаны граждане Грузии Георгий Меладзе и Дито Коринтели, жители населенного пункта Адзви Горийского муниципалитета.

"Следует отметить, что указанные нарушители в состоянии алкогольного опьянения намеренно перешли госграницу Республики Южная Осетия с Грузией в окрестностях населенного пункта Адзысар Цхинвальского района. В ходе проведения следственных мероприятий зафиксировано, что Коринтели осуществлял видеосъемку своих противоправных действий на мобильный телефон. С учетом факта умышленного нарушения государственной границы Южной Осетии Комитетом государственной безопасности в отношении задержанных <...> возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы)", - сказали в ведомстве.

Ранее аналогичное нарушение гражданами Грузии границы Южной Осетии в состоянии алкогольного опьянения привело к трагическим последствиям. Инцидент произошел 6 ноября на приграничной югоосетинской территории в окрестностях населенного пункта Амдзарин Ленингорского района. Пограничный наряд обнаружил двух нарушителей государственной границы на автомобиле, находившихся в состоянии опьянения. При задержании нарушители оказали сопротивление, пограничники открыли огонь по автомобилю, в результате один гражданин Грузии погиб, второй был задержан. По инициативе грузинской стороны по этому вопросу были начаты переговоры в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, их результаты не комментировались. Позже югоосетинская сторона передала Грузии второго участника инцидента.