В Ингушетии по факту хищения электроэнергии на 15,5 млн рублей возбудили дело

Фигуранта поместили в изолятор временного содержания

МАГАС, 8 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Ингушетии, подозреваемого в хищении электроэнергии на сумму более 15,5 млн рублей, сообщается в Telegram-канале МВД по Республике Ингушетия.

"В отношении жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Действия, совершенные в период с 12 января 2018 года по 28 июля 2020-го, повлекли причинение ПАО "Россети Северный Кавказ" ущерба в размере свыше 15,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным МВД по республике, мужчину привлекли к уголовной ответственности за сокрытие потери электроэнергии. Потери образовались из-за самовольного безучетного потребления, для которого были созданы фиктивные лицевые абонентские счета. "Злоумышленник задержан и водворен в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено следственной частью Главного управления МВД России по СКФО по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Ингушетия, ГУЭБ и ПК МВД России, УФСБ России по Республике Ингушетия, при взаимодействии с сотрудниками департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России.