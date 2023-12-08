В Якутии задержали главу управления Росприроднадзора

Ущерб от противоправной деятельности составил около 134 млн рублей

ЯКУТСК, 8 декабря. /ТАСС/. Руководитель регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) в Якутии подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, он задержан. Об этом сообщается на сайте "МВД медиа".

"Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) задержали руководителя регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями", - говорится в сообщении.

В январе 2023 года руководители горнодобывающих предприятий, нарушая условия лицензии, под видом геологического изучения месторождения полезных ископаемых добывали природное шлиховое золото на участке недр реки Тимптон.

"Выяснилось, что подозреваемый должен был осуществлять государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр. Он составил отчет от имени горнодобывающего предприятия и его субподрядчика, куда внес недостоверные сведения о выполнении ими работ по геологическому изучению недр реки Тимптон. Фактически никакой деятельности в этом направлении не проводилось. Фиктивный документ злоумышленник предоставил в Федеральное агентство по недропользованию, что позволило предприятию-природопользователю получить необходимые для добычи золота документы", - отмечается в сообщении.

"Ущерб от противоправной деятельности составил порядка 134 млн рублей. Кроме того, уничтожен лесной участок площадью более 1,7 га с причинением убытков лесному фонду Российской Федерации в размере свыше 1,5 млн рублей", - привели слова официального представителя МВД России Ирины Волк. В результате оперативно-разыскных мероприятий чиновник задержан на рабочем месте. В ходе обыска у него изъяты электронные носители информации и документация, имеющая доказательственное значение.