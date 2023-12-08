СМИ: грабители проникли в дом Киану Ривза и похитили огнестрельное оружие

По данным портала TMZ, они успели скрыться до прибытия полиции

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Грабители проникли в дом актера Киану Ривза в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их данным, грабители в лыжных масках ворвались в дом, но успели скрыться до прибытия полиции. Через несколько часов в доме сработала сигнализация, после чего полицейские снова приехали к дому актера.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно несколько мужчин в лыжных масках. Преступники украли огнестрельное оружие, уточнил портал. В момент ограбления актера не было дома.

Киану Ривз известен зрителю по кинофраншизам "Матрица" и "Джон Уик", а также фильмам "Мой личный штат Айдахо", "Адвокат дьявола" и "Константин: Повелитель тьмы".