В Самарской области в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

Движение на участке трассы, где произошла авария, частично перекрыли

ТАСС, 8 декабря. При столкновении грузовика и внедорожника на трассе в Самарской области погибли четыре человека, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по региону.

"ДТП произошло примерно в 17:10 на 28,5 км автодороги А-300 Самара - Большая Черниговка - граница с Казахстаном. Водитель автомобиля Hyundai Creta выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем DAF", - говорится в сообщении.

Водитель и три пассажира Hyundai Creta умерли до приезда скорой помощи.

"Движение частично перекрыто. На месте работают сотрудники полиции", - говорится в сообщении.