В Омской области в поселке 135 частных домов остались без газа в 40-градусные морозы

Прокуратура организовала проверку

ОМСК, 8 декабря. /ТАСС/. Нарушение подачи газа произошло в 40-градусные морозы в 135 частных домах в поселке Октябрьский Омской области, сообщила пресс-служба прокуратура региона. Для жителей тех домов, где нет альтернативных источников отопления, создали пункт временного размещения.

"Сегодня в 5:00 (2:00 мск) в связи с выходом из строя газорегуляторного пункта на улице Механизаторская в поселке Октябрьский произведено отключение природного газа, используемого для отопления 292 абонентов, проживающих в 135 жилых помещениях. Для жителей поселка, не имеющих резервных источников теплоснабжения, организован пункт временного размещения", - говорится в сообщении.

На месте ведутся восстановительные работы. По факту происшествия прокуратура проводит проверку.

В Омской области действует штормовое предупреждение из-за аномальных холодов. В Омске около -36 градусов. По прогнозу синоптиков, морозы сохранятся в ближайшие несколько дней, температура воздуха может опускаться ниже -40 градусов.