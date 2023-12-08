На западе Москвы обнаружили утечку на сетях водоснабжения

На пересечении улиц Полоцкая и Ельнинская образовалось скопление воды на проезжей части

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Движение транспорта в районе улицы Ельнинской в Москве ограничено из-за утечки на сетях водоснабжения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"При контрольном осмотре в районе улицы Ельнинская в Западном административном округе обнаружена утечка на сетях водоснабжения. На пересечении улиц Полоцкая и Ельнинская образовалось скопление воды на проезжей части", - говорится в публикации.

Отмечается, что движение автотранспорта на указанном участке временно ограничено. На месте работают городские службы.