Суд на Украине продлил отстранение от должности мэра города Сумы еще на два месяца

Александра Лысенко обвиняют в вымогательстве

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) продлил отстранение от должности мэра города Сумы Александра Лысенко, обвиняемого в вымогательстве. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины.

По решению судьи, отстранение будет действовать до 8 февраля 2024 года, отмечается в Telegram-канале САП.

Лысенко задержали 2 октября сотрудники Службы безопасности Украины, его обвинили в вымогательстве 2,1 млн гривен ($58 тыс.), спустя неделю ВАКС отстранил его от должности на два месяца. По данным следствия, мэр вместе с главой инфраструктурного департамента области требовал деньги у руководства компании, занимающейся переработкой и вывозом бытовых отходов. Подозреваемых задержали с поличным при получении взятки. 4 октября ВАКС арестовал Лысенко на два месяца с правом внесения залога в размере 3 млн гривен (около $82 тыс.), 6 октября он внес всю сумму и вышел на свободу.