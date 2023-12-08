В Индонезии вулкан Мерапи выбросил пепел

Высота выброса пепла достигала 3,5 км

ТОКИО, 8 декабря. /ТАСС/. Вулкан Мерапи, расположенный на острове Ява, выбросил пепел. Об этом сообщил портал Detik.

Глава Центра исследований и разработки технологий геологических катастроф Агус Буди сообщил, что вулкан выбросил пепел в северном направлении. Организация утверждает, что высота выброса пепла достигала 3,5 км. "Люди не должны осуществлять деятельность в потенциально опасных зонах и должны быть готовы к опасности из-за вулканического пепла", - приводит портал слова главы центра.

Центр исследований и разработки технологий геологических катастроф отмечает, что в потенциальной опасности находятся территории на расстоянии 5 км от вулкана.

На территории Индонезии находятся почти 130 вулканов. Мерапи считается одним из самых активных, его высота составляет 2 910 м.

Самое сильное извержение было зарегистрировано в 1930 году, тогда погибли 1 300 человек. Во время извержения в 2010 году число жертв достигло 300.