МВД попросило продлить арест Аязу Шабутдинову на два месяца

Бизнес-тренера обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Следователи МВД направили в суд материалы о продлении срока ареста блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в Таганском суде Москвы, куда поступило соответствующее ходатайство.

"В суд поступило ходатайство следователя МВД о продлении Аязу Шабутдинову меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.

По словам адвоката обвиняемого Никиты Апаликова, следствие хочет отправить бизнес-тренера под стражу еще на два месяца. Предыдущий срок ареста истекает 16 декабря.

Рассмотрение ходатайства назначено на 14:00 мск 12 декабря.

Шабутдинову предъявлено обвинение в совершении восьми эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Уголовное дело возбудили следователи МВД. Вину он не признает.

Блогер продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса. В социальных сетях у него 1,9 млн подписчиков.